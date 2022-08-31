Захарова раскритиковала позицию Европы по Запорожской АЭС

Бездействие европейских стран в отношении ситуации вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС), которая подвергается обстрелам со стороны украинских вооруженных сил, вызывает тревогу, это "опасная игра", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"[Правильным решением может быть] прекращение обстрела Запорожской атомной электростанции. Это вам скажет любой ребенок. Для того чтобы объект стал безопасным, надо прекратить его обстреливать. Странно, что взрослые этого не понимают. Эта атомная электростанция находится в центре Европы. Делать вид, что никто не понимает всего комплекса проблем, это очень опасная игра", - сказала дипломат в эфире радио Sputnik в среду.
По словам Захаровой, неуправляемый режим в Киеве дошел до ситуации, когда использует АЭС в качестве инструмента шантажа.
"Но может быть именно потому, что в рядах ЕС есть понимание того, что они ничего не могут сделать, а киевским режимом просто управляют в Вашингтоне, а Брюссель тоже опосредовано является инструментом в играх США, может поэтому они просто отвлекают внимание собственного населения бесконечными антироссийскими инициативами", - отметила она.
"Я искренне надеюсь, что в недрах брюссельского исполкома все-таки об этой ситуации думают серьезно", - добавила представитель российского дипведомства.
"С одной стороны, не хочется сеять панику, но это ощущение бездействия ведущих европейских держав в отношении вопроса, который они на словах всегда считали крайне важным, у меня вызывает ощущение, мягко говоря, тревоги", - заметила Захарова, указав также, что многие европейские страны в свое время отказались от ядерной энергетики именно из-за вопросов безопасности.