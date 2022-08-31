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1 час назад

Захарова назвала опасной игрой позицию Европы по Запорожской АЭС

ТАСС

Бездействие европейских стран в отношении ситуации вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС), которая подвергается обстрелам со стороны украинских вооруженных сил, вызывает тревогу, это "опасная игра", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова раскритиковала позицию Европы по Запорожской АЭС
Фото: ТАССТАСС

"[Правильным решением может быть] прекращение обстрела Запорожской атомной электростанции. Это вам скажет любой ребенок. Для того чтобы объект стал безопасным, надо прекратить его обстреливать. Странно, что взрослые этого не понимают. Эта атомная электростанция находится в центре Европы. Делать вид, что никто не понимает всего комплекса проблем, это очень опасная игра", - сказала дипломат в эфире радио Sputnik в среду.

По словам Захаровой, неуправляемый режим в Киеве дошел до ситуации, когда использует АЭС в качестве инструмента шантажа.

"Но может быть именно потому, что в рядах ЕС есть понимание того, что они ничего не могут сделать, а киевским режимом просто управляют в Вашингтоне, а Брюссель тоже опосредовано является инструментом в играх США, может поэтому они просто отвлекают внимание собственного населения бесконечными антироссийскими инициативами", - отметила она.

"Я искренне надеюсь, что в недрах брюссельского исполкома все-таки об этой ситуации думают серьезно", - добавила представитель российского дипведомства.

"С одной стороны, не хочется сеять панику, но это ощущение бездействия ведущих европейских держав в отношении вопроса, который они на словах всегда считали крайне важным, у меня вызывает ощущение, мягко говоря, тревоги", - заметила Захарова, указав также, что многие европейские страны в свое время отказались от ядерной энергетики именно из-за вопросов безопасности.

Политика,Мария Захарова,МИД России,ЕС,
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