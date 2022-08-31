Захарова раскритиковала позицию Европы по Запорожской АЭС

"Но может быть именно потому, что в рядах ЕС есть понимание того, что они ничего не могут сделать, а киевским режимом просто управляют в Вашингтоне, а Брюссель тоже опосредовано является инструментом в играх США, может поэтому они просто отвлекают внимание собственного населения бесконечными антироссийскими инициативами", - отметила она.