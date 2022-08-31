Спецоперации на Украине предложили дать новый статус

Депутат Государственной думы России Михаил Шеремет назвал Украину «рассадником международного терроризма» и предложил дать российской специальной военной операции на ее территории статус контртеррористической. Об этом пишет РИА Новости.

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По его словам, киевский режим угрожает как собственным гражданам, так и всему миру, а Украина стала «оплотом и рассадником международного терроризма».

«Действия киевского режима по уничтожению собственного населения, обстрелы мирных городов и Запорожской АЭС, попытки агрессии в отношении соседних государств — преступны. Поэтому считаю, что характер специальной военной операции на Украине должен быть изменен. Это уже не просто специальная, а контртеррористическая операция», - пояснил Шеремет.

С 24 февраля Россия начала операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Он также подчеркнул, что России просто не оставили другого выбора.