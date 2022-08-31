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59 минут назад

В Японии оценили роль Горбачева в уничтожении ядерного оружия

Елена Прошина

Премьер-министр Японии Фумио Кисида высоко оценил вклад экс-президента СССР Михаила Горбачева в дело построения мира без ядерного оружия. Политик выразил соболезнования в связи с его кончиной. Об этом пишет РИА Новости.

В Японии оценили роль Горбачева в уничтожении ядерного оружия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На пресс-конференции Кисида заявил, что Горбачев сыграл важную роль для восстановления ситуации с разделением Европы и противостоянием Запада и Востока после Второй мировой войны. Кроме того, именно он впервые достиг соглашения с США о сокращении ядерных вооружений.

«Он является тем человеком, который привел к окончанию "холодной войны". Я считаю, что как мировой лидер, согласившийся с необходимостью уничтожения ядерного оружия, оставил после себя большие достижения. У него было широкое стратегическое мышление и решимость для исполнения (задуманного)», - сказал японский премьер.

Кисида также вспомнил, что во время своего первого визита в Японию в 1991 году Горбачев посетил Нагасаки. А в 1992 году, после ухода с поста президента, прибыл в Хиросиму. Премьер-министр считает, что роль, которую сыграл Горбачев, очень велика.

Напомним, Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве в родовом захоронении рядом с супругой. Дата похорон пока неизвестна.

Политика,В мире,Михаил Горбачев,
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