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8 минут назад

В Госдуме предложили дать спецоперации на Украине новый статус

Ura.Ruиещё 1

Спецоперации на Украине нужно дать статус контртеррористической. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Спецоперации на Украине предложили дать новый статус
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Считаю, что характер специальной военной операции на Украине должен быть изменен. Это уже не просто специальная, а контртеррористическая операция», — сказал Шеремет в интервью РИА «Новости».

По его словам, Украина стала оплотом международного терроризма. Также он обратил внимание на обстрелы Запорожской АЭС и мирных городов со стороны Украины. Шеремет назвал это преступлением.

Россия с 24 февраля начала спецоперацию на Украине, целями которой стало освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Украина неоднократно обстреливала ДНР и ЛНР, а также территории, которые находятся под контролем российской армии. ВСУ за двое суток ударили семь раз по ЗАЭС, передает «Дни.ру».

Политика,Михаил Шеремет,Госдума,
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