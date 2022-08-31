Спецоперации на Украине предложили дать новый статус

«Считаю, что характер специальной военной операции на Украине должен быть изменен. Это уже не просто специальная, а контртеррористическая операция», — сказал Шеремет в интервью РИА «Новости».

По его словам, Украина стала оплотом международного терроризма. Также он обратил внимание на обстрелы Запорожской АЭС и мирных городов со стороны Украины. Шеремет назвал это преступлением.

Россия с 24 февраля начала спецоперацию на Украине, целями которой стало освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Украина неоднократно обстреливала ДНР и ЛНР, а также территории, которые находятся под контролем российской армии. ВСУ за двое суток ударили семь раз по ЗАЭС, передает «Дни.ру».