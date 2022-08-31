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1 час назад

Путин поздравил президента Киргизии с Днем независимости республики

ТАССиещё 1

Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Киргизии Садыра Жапарова с Днем независимости республики. Поздравительная телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

Путин поздравил Жапарова с Днем независимости Киргизии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Уважаемый Садыр Нургожоевич, примите самые теплые поздравления по случаю национального праздника Киргизской Республики Дня независимости. Отношения между нашими странами развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Хорошую отдачу дает двустороннее сотрудничество в различных областях, взаимодействие в рамках ЕврАзЭс, ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних структур", - говорится в сообщении.

Глава государства также выразил надежду, что совместными усилиями Россия и Киргизия обеспечат дальнейшее наращивание всего комплекса взаимовыгодных связей на благо народов двух стран и в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности.

Путин пожелал Жапарову крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Киргизии мира и процветания.

В среду Киргизия отмечает национальный праздник - День независимости. 31 августа 1991 года принята декларация о государственной независимости Киргизии.

Политика,Владимир Путин,ШОС,
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