В Германии рассказали об удивлении Путина из-за санкций ЕС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что санкции Европейского союза, США и Великобритании против России «правильны и эффективны». Он также считает, что реакция Европы на боевые действия на территории Украины удивила президента России Владимира Путина. Об этом пишет немецкая газета Magdeburger Volksstimme, передает РИА Новости.

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«Западные санкции эффективны и правильны», — сказал Шольц.

Канцлер ФРГ считает, что западные санкции — важное средство давления на Российскую Федерацию, которые могут остановить конфликт на Украине. По его словам, Россия в настоящий момент отрезана от мирового технологического прогресса. Шольц выразил уверенность, что чем дольше продлится эта изоляция, тем сильнее будут негативные последствия для РФ.

Кроме того, Шольц заявил, что о прекращении поддержки Украины со стороны Германии не может быть и речи. Он также отметил, что «единый ответ Европы» стал неожиданностью для главы российского государства.

«Он не ожидал этого», — подчеркнул Шольц.