"Ошибка Горбачева": Как США обманули первого президента СССР

Первый президент СССР Михаил Горбачев напрасно надеялся на обещания США о нерасширении НАТО на Восток. Он не учел того, что следующий президент Соединенных Штатов может игнорировать обещания предыдущего. Такое мнение выразил бывший помощник министра финансов США Пол Робертс, передает РИА Новости.

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«Ошибкой Горбачева было непонимание Вашингтона. Американский президент может заключить соглашение, от которого откажется его преемник», — сказал он и добавил, что даже подписание соответствующих документов не смогло бы гарантировать выполнение этого обещания.

Робертс указал, что в условиях отсутствия каких-либо официальных бумаг «коррумпированный режим Клинтона» смог с легкостью заявить, что обещания о нерасширении Североатлантического альянса к границам России никогда не было.

Бывший помощник министра финансов США также выразил удивление касательно реакции российского руководства на действия США. По его словам, «терпимость Кремля» по отношению к «агрессивным намерениям Запада» способна удивить. Он также задался вопросом, как могут власти РФ доверять заявлениям Вашингтона.