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16 минут назад

"Ошибка Горбачева": Как США обманули первого президента СССР

Елена Прошина

Первый президент СССР Михаил Горбачев напрасно надеялся на обещания США о нерасширении НАТО на Восток. Он не учел того, что следующий президент Соединенных Штатов может игнорировать обещания предыдущего. Такое мнение выразил бывший помощник министра финансов США Пол Робертс, передает РИА Новости.

"Ошибка Горбачева": Как США обманули первого президента СССР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ошибкой Горбачева было непонимание Вашингтона. Американский президент может заключить соглашение, от которого откажется его преемник», — сказал он и добавил, что даже подписание соответствующих документов не смогло бы гарантировать выполнение этого обещания.

Робертс указал, что в условиях отсутствия каких-либо официальных бумаг «коррумпированный режим Клинтона» смог с легкостью заявить, что обещания о нерасширении Североатлантического альянса к границам России никогда не было.

Бывший помощник министра финансов США также выразил удивление касательно реакции российского руководства на действия США. По его словам, «терпимость Кремля» по отношению к «агрессивным намерениям Запада» способна удивить. Он также задался вопросом, как могут власти РФ доверять заявлениям Вашингтона.

Вместе с тем Робертс заявил, что президент Рейган был искренен в намерении закончить холодную войну и намеревался сдержать обещание о непродвижении НАТО на Восток, если Горбачев в свою очередь разрешит воссоединение Германии.

Политика,Михаил Горбачев,НАТО,
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