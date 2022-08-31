«Лучше работать завтра, чем сегодня»: решения Горбачева в экономике

Первый и единственный президент Советского Союза и лауреат Нобелевской премии мира Михаил Горбачев скончался 30 августа 2022 года на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. ТАСС вспоминает его самые знаменательные решения в экономике.
В 1986 году был принят, а в 1887 вступил в силу закон «Об индивидуальной трудовой деятельности», разрешающий гражданам СССР легально заниматься оказанием населению платных услуг и производством товаров. До этого предпринимательская деятельность считалась незаконной и могла повлечь за собой административное или уголовное наказание. Однако новый закон также накладывал некоторые ограничения: заниматься предпринимательством можно было только «в свободное от основной работы время», а привлекать к этому делу наемных рабочих запрещалось.
В 1987 году руководство СССР разрешило создание кооперативов в сфере бытового обслуживания населения, общественного питания и производства товаров народного потребления. Но для этого местные власти или государственные предприятия должны были дать свое одобрение. Кооперативная собственность все еще имела ярко выраженный коллективный и социалистический характер. Руководство СССР надеялось, что кооперативы решат проблему дефицита товаров на общественном рынке, но с учетом отсутствия свободного рынка сырья и неразвитой кредитной системы этого так и не произошло.
Окончательная легализация частной коммерческой деятельности произошла 2 апреля 1991 года. Наемный труд больше не запрещался, появился перечень прав и обязанностей предпринимателя.
В 1987 году был принят закон «О порядке создания на территории СССР и деятельности совместных предприятий с участием советских организаций и фирм капиталистических и развивающихся стран», направленный на развитие торгово-экономических и научно-технических отношений с капиталистическими странами. Затем 30 июня предприятия получили право сотрудничать с иностранными партнерами для закупки сырья и реализации продукции. Государственные предприятия теперь могли вести внешнеэкономическую деятельность и по-своему распоряжаться прибылью, а государство выделяло средства для покрытия некоторых убытков. В 1985-1991 зарплата в СССР выросла на 51%, однако проблема дефицита товаров только обострилась.
В 1990-1991 годах были созданы объединения, ассоциации и концерны, например, «Агрохим» и «Газпром». Происходила реорганизация ведомств и министерств, создавались коммерческие банки, совместные предприятия и биржи. 10 августа 1991 года Михаил Горбачев подписал закон, подразумевающий создание Фонда государственного имущества, который должен был заняться демонополизацией производства. Однако СССР вскоре прекратил свое существование, поэтому масштабная приватизация была реализована уже в Российской Федерации.
В 1991 году в СССР началась конфискационная денежная реформа, автором которой стал премьер-министр страны Валентин Павлов. Она также была направлена на устранения дефицита в стране. Планировалось, что реформа ликвидирует лишнюю денежную массу, не обеспеченную товарами. На первом этапе было прекращено обращение купюр достоинством в 50 и 100 рублей образца 1961 года, их можно было обменять на более мелкие купюры или новые купюры того же номинала образца 1991. Государство смогло изъять из обращения около 14 млрд рублей. На втором этаже денежной реформы цены на товары народного потребления выросли в три раза. К сожалению, эти меры не помогли решить проблему дефицита товаров.