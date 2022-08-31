«Лучше работать завтра, чем сегодня»: решения Горбачева в экономике

Первый и единственный президент Советского Союза и лауреат Нобелевской премии мира Михаил Горбачев скончался 30 августа 2022 года на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. ТАСС вспоминает его самые знаменательные решения в экономике.

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В 1986 году был принят, а в 1887 вступил в силу закон «Об индивидуальной трудовой деятельности», разрешающий гражданам СССР легально заниматься оказанием населению платных услуг и производством товаров. До этого предпринимательская деятельность считалась незаконной и могла повлечь за собой административное или уголовное наказание. Однако новый закон также накладывал некоторые ограничения: заниматься предпринимательством можно было только «в свободное от основной работы время», а привлекать к этому делу наемных рабочих запрещалось.

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В 1987 году руководство СССР разрешило создание кооперативов в сфере бытового обслуживания населения, общественного питания и производства товаров народного потребления. Но для этого местные власти или государственные предприятия должны были дать свое одобрение. Кооперативная собственность все еще имела ярко выраженный коллективный и социалистический характер. Руководство СССР надеялось, что кооперативы решат проблему дефицита товаров на общественном рынке, но с учетом отсутствия свободного рынка сырья и неразвитой кредитной системы этого так и не произошло.

Окончательная легализация частной коммерческой деятельности произошла 2 апреля 1991 года. Наемный труд больше не запрещался, появился перечень прав и обязанностей предпринимателя.

В 1987 году был принят закон «О порядке создания на территории СССР и деятельности совместных предприятий с участием советских организаций и фирм капиталистических и развивающихся стран», направленный на развитие торгово-экономических и научно-технических отношений с капиталистическими странами. Затем 30 июня предприятия получили право сотрудничать с иностранными партнерами для закупки сырья и реализации продукции. Государственные предприятия теперь могли вести внешнеэкономическую деятельность и по-своему распоряжаться прибылью, а государство выделяло средства для покрытия некоторых убытков. В 1985-1991 зарплата в СССР выросла на 51%, однако проблема дефицита товаров только обострилась.

В 1990-1991 годах были созданы объединения, ассоциации и концерны, например, «Агрохим» и «Газпром». Происходила реорганизация ведомств и министерств, создавались коммерческие банки, совместные предприятия и биржи. 10 августа 1991 года Михаил Горбачев подписал закон, подразумевающий создание Фонда государственного имущества, который должен был заняться демонополизацией производства. Однако СССР вскоре прекратил свое существование, поэтому масштабная приватизация была реализована уже в Российской Федерации.