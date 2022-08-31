Стало известно о предсказаниях Ванги о Горбачеве

Знаменитая предсказательница Ванга предвидела взлет карьеры первого президента СССР Михаила Горбачева. Об этом сообщает ФАН.
Как говорится в сообщении, Ванга не называла конкретного имени, но предсказала, что к власти придет новый человек. Это заявление она сделала в 1979 году во времена лидерства Леонида Брежнева. Предсказательница также выразила уверенность в том, что положение дел в СССР и во всем мире в этот период изменится.
«Мир изменится через 6 лет. Старые вожди уйдут. Придет новый человек», — сказала она.
Издание отмечает, что в 1985 году Михаил Горбачев взял на себя роль главы государства и предпринял несколько решительных шагов для изменения жизни в СССР.