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28 минут назад

Стало известно о предсказаниях Ванги о Горбачеве

Елена Прошина

Знаменитая предсказательница Ванга предвидела взлет карьеры первого президента СССР Михаила Горбачева. Об этом сообщает ФАН.

Стало известно о предсказаниях Ванги о Горбачеве
Фото: Большая энциклопедия Ясновидящей ВангиБольшая энциклопедия Ясновидящей Ванги

Как говорится в сообщении, Ванга не называла конкретного имени, но предсказала, что к власти придет новый человек. Это заявление она сделала в 1979 году во времена лидерства Леонида Брежнева. Предсказательница также выразила уверенность в том, что положение дел в СССР и во всем мире в этот период изменится.

«Мир изменится через 6 лет. Старые вожди уйдут. Придет новый человек», — сказала она.

Издание отмечает, что в 1985 году Михаил Горбачев взял на себя роль главы государства и предпринял несколько решительных шагов для изменения жизни в СССР.

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