Стало известно о предсказаниях Ванги о Горбачеве

Как говорится в сообщении, Ванга не называла конкретного имени, но предсказала, что к власти придет новый человек. Это заявление она сделала в 1979 году во времена лидерства Леонида Брежнева. Предсказательница также выразила уверенность в том, что положение дел в СССР и во всем мире в этот период изменится.