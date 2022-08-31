Кто есть ху: лучшие цитаты Михаила Горбачева

Первый и единственный президент Советского Союза и лауреат Нобелевской премии мира Михаил Горбачев скончался после тяжелой и продолжительной болезни на 92-м году жизни. В ходе своей политической деятельности он неоднократно предпринимал смелые решения, последствия которых — как положительные, так и отрицательные — Россия переживает до сих пор. «Рамблер» подготовил список его наиболее знаменитых высказываний.

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О социализме

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Михаил Горбачев с осторожностью подходил к идее проведения демократических реформ. Он не хотел резко двигаться в этом направлении и вместо этого намеревался строить демократию на существующих столпах социализма.

«Мы не сомневаемся, что демократия это хорошо, но сначала необходимо обеспечить фундаментальные потребности граждан. Если для этого нужен авторитаризм, я такой авторитаризм приветствую».

«Я был и остаюсь приверженцем социалистической идеи. Это идеал. Это ценность. Но я возглавил процесс развенчания той социалистической модели, которая отрицала демократию и делала ставку на диктатуру».

О сухом законе

Спустя два месяца после своего назначения на пост Генерального секретаря ЦК КПСС Михаил Горбачев ввел Сухой закон. К этому моменту потребление алкоголя советскими гражданами достигло невероятных значений. Новые ограничения подразумевали значительное сокращение производства спиртных напитков, а также числа мест и времени их продажи. Уровень смертности в стране снизился, однако количество суррогатных продуктов на рынке резко увеличилось. Их употребление нередко заканчивалось массовым отравлением. Сухой закон просуществовал всего два года.

«А я предупреждал: нашим гражданам пора приходить к выводу – так безбожно гулять, не жалеть ни себя, ни близких – это недопустимо».

«Считаю, что антиалкогольная кампания все-таки была ошибкой в том виде, как она проводилась Надо было проводить не кампанию, а планомерную долгосрочную борьбу с алкоголизмом. Вытрезвление общества нельзя проводить наскоком. На это нужны годы».

О попытке государственного переворота в 1991 году

В 1991 году власть в СССР перешла к ГКЧП — Государственному комитету по чрезвычайному положению. Для Михаила Горбачева и всего государства это было тяжелое время.

«Нас уже закалила ситуация, мы знаем, кто есть ху на самом деле».

«Я был настолько уверен, что абсолютно все вопросы можно решить демократическим путем, что заигрался. И проспал государственный переворот».

О распаде Советского союза

Михаил Горбачев считал развал СССР большой трагедией. Он винил в произошедшем виновников путча в августе 1990-го года, которые после воспользовались ослабленным положением главы государства и довели Советский Союз до печального конца.

«Пока существовал Советский Союз, все трудности были преодолимы - и внутри, и вовне».

«Советский Союз пал жертвой политических баталий внутри самой страны. Мы видели, что страна не может приспособиться к требованиям науки и технологии, что она не успела на корабль структурных реформ, в этом состояла основная причина. Вторая причина заключалась в том, что люди не были свободны, они были несчастливы».

«Я за Советский Союз сражался, как говорится, до последнего патрона».

О войне в Афганистане

Михаил Горбачев считал ошибочным решение Советского союза ввести свои войска в Афганистан. Он также указал, что любая попытка заставить другое государство принять чуждые ему ценности и идеалы всегда закончится плачевно.

«То, что мы ввели наши войска в Афганистан, было политической ошибкой, связанной с идеологическим подходом в международной политике, которой в те годы исповедовал Советский Союз. Попытка навязать чужую модель устройства общества стране, имеющей свои глубокие традиции, всегда обречена на провал».

О США

Первый президент СССР неоднократно обвинял США в самоуверенности и высокомерии после завершения холодной войны. Он заявлял, что именно уверенность США в своей победе и желание «построить новую империю» в конце концов повлекли за собой расширение НАТО.

«Америке тоже нужна своя перестройка».

«Тот, кто сегодня танцует под американский джаз, завтра будет сожалеть».

«Можно договариваться, если возникает вера, доверие друг к другу. Было доверие, и нам удавалось это. А потом эта империя. Американцы заблудились. Всякие попытки создать односторонний, однополюсный мир – это чепуха, это бред».

«[США] не от кого защищаться, но им нужен враг, для того чтобы вернуться к политике давления. Они не могут без этого. Поэтому Америку надо остановить. Но мы должны сделать это по-дружески».

О вещах, не связанных с политикой

«С 64 до 75 лет – это пожилой возраст, а потом наступает старость, и дальше – дуй сколько сможешь».

«История - дама капризная, и что там она нарисует, трудно сказать. Но я хочу упредить ее, сказать, что, в общем, Горбачев - хороший парень».

«Работать лучше завтра, чем сегодня».

И знаменитая фраза-паразит, часто звучавшая в речах Михаила Горбачева и ставшая крылатой: