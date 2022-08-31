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1 час назад

В Совфеде назвали смерть Горбачева трагедией для страны

Lenta.ruиещё 5

Смерть генсекретаря ЦК КПСС и единственного президента СССР Михаила Горбачева — это трагедия для всей страны и для всех тех, чью жизнь политик изменил к лучшему. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале.

В Совфеде назвали смерть Горбачева трагедией для страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Да, во времена Советского Союза было много великих достижений, среди которых в первую очередь Победа и Космос. Но если эти победы и были системными, то благодаря подвигам народа, а не системе советской власти. Именно Горбачев сломал систему, которая изначально была ложной и которая со временем выродилась в антинародную», — написал политик.

По его словам, Горбачев прошел трудный путь, который, в отличие от предыдущих 70 лет, был в правильном направлении. Первый и последний президент СССР заслуживает уважения и памяти, несмотря на противоречивость результатов его политики, считает вице-спикер Совфеда.

Бывший президент Советского союза скончался на 92-м году жизни в Москве 30 августа. Как сообщили в Центральной клинической больнице, смерть наступила после тяжелой и продолжительной болезни. По данным Mash, перед смертью Горбачев прибыл в ЦКБ на процедуру гемодиализа.

Политика,Константин Косачев,Михаил Горбачев,КПСС,Совет Федерации,
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