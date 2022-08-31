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1 час назад

Слуцкий: Горбачев был ярчайшим политиком

ТАСС

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев был ярчайшим политиком своего времени, оставаясь противоречивой исторической фигурой для рожденных в Советском Союзе, развал которого начался как раз во времена перестройки. Такое мнение в среду выразил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Слуцкий: Горбачев был ярчайшим политиком
Фото: ТАССТАСС

"Горбачев был, безусловно, ярчайшим политиком своего времени. Но для всех родившихся в Советском Союзе он остается сложной и противоречивой исторической фигурой", - написал он в своем телеграм-канале.

По словам Слуцкого, Горбачева "по-христиански жаль", так же, как и Советский Союз, процессы по развалу которого "начались как раз в эпоху перестройки и нового мышления и сыграли на руку тем, кто стремился стереть СССР с политической карты мира".

Политика,Михаил Горбачев,ЛДПР,
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