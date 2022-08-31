Последний из СССР: что мы помним о Михаиле Горбачеве

В связи со смертью Михаила Горбачёва вспомним, как решения политика на посту генсека ЦК КПСС и президента СССР влияли на жизнь страны и всего мира.

Михаил Горбачев был избран на пост генерального секретаря ЦК КПСС 11 марта 1985 года. На тот момент Горбачев являлся самым молодым членом Политбюро ЦК КПСС. Его политическая программа была направлена на ускорение социально-экономического развития страны, усиление внимания к социальной политике, развитие демократии. Горбачёв добивался гласности, заявил о прекращении гонки вооружений. Начатый им в 1985 году «перестройки» подразумевал модернизацию экономики страны, внедрение новых методов хозяйствования и использование последних достижений научно-технического прогресса.

7 мая 1985 политик запустил кампанию по борьбе с алкоголизмом. В стране было значительно сокращено производство алкоголя, а цены на него были повышены. Кроме того, была взята под строгий контроль государства деятельность вино-водочных магазинов. Это принесло свои плоды – в 1985–1987 гг. наблюдался рост рождаемости и продолжительности жизни, сокращение смертности.

1 декабря 1988 Горбачёв инициировал политическую реформу в СССР. Безальтернативный выборы под жестким контролем Коммунистической партии были упразнены. Новые законы позволяли выдвигать независимых от КПСС кандидатов в новый верховный орган государства – Съезд народных депутатов СССР. А уже спустя два года был учрежден пост президента СССР.

С началом перестройки внешнеполитический курс Горбачева перешёл к отказу от идеологической конфронтации с государствами Запада и приостановку гонки вооружений. Отношения между странами стали улучшаться, на повестке дня поднимались вопросы о взаимном ядерном разоружении и окончании войны в Афганистане.

Наконец, в конце 1980-х после обострения в СССР национального вопроса, Михаил Горбачёв предложил подготовить новый Союзный договор. По его инициативе состоялся референдум о «сохранении СССР как обновленной федерации равноправных суверенных республик». Однако инициативе помешал Августовский путч. Хотя попытка государственного переворота провалилась, сохранить СССР не удалось.