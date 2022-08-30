Умер Михаил Горбачев

Бывший генеральный секретарь ЦК КПСС, президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев скончался на 92-м году жизни. Об этом пишет ТАСС в своем Telegram-канале со ссылкой на источник в Центральной клинической больнице.

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Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Ставропольского края. В 1955 году закончил юрфак МГУ, в 1969 году получил диплом «агронома-экономиста» в ССИ (СГАУ).

Партийную карьеру начал в 1955 году, с должности заместителя заведующего отделом агитации и пропаганды Ставропольского краевого комитета ВЛКСМ.

27 ноября 1978 года на очередном пленуме партии был избран секретарем ЦК КПСС, после чего переехал в Москву. На новой должности курировал вопросы сельского хозяйства.

11 марта 1985 года, после смерти генерального секретаря ЦК КПСС Константина Черненко, Михаил Горбачев был избран на этот пост по предложению министра иностранных дел СССР Андрея Громыко. Переизбран на второй срок в июле 1990 года на XXVIII съезде КПСС.

В 1985 году Михаил Горбачев инициировал проведение в СССР антиалкогольной кампании (свернута в 1988 году). В 1986 году он провозгласил политику гласности, в ходе которой в СССР были сняты цензурные ограничения, провозглашена свобода СМИ.

15 марта 1990 года на III съезде народных депутатов Горбачев был избран президентом Советского Союза (за - 1 тыс. 329 голосов, против - 495), в связи с чем покинул пост председателя ВС СССР.

8 декабря 1991 года президенты РСФСР и Украины Борис Ельцин и Леонид Кравчук, а также председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич подписали Беловежское соглашение о ликвидации СССР и создании Содружества Независимых Государств (СНГ).