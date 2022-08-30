В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+33° в 
USD 60.37EUR 60.58
Войти в почту
9 минут назад

Скончался Михаил Горбачев

Илья Родин

Бывший генеральный секретарь ЦК КПСС, президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев скончался на 92-м году жизни. Об этом пишет ТАСС в своем Telegram-канале со ссылкой на источник в Центральной клинической больнице.

Умер Михаил Горбачев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Ставропольского края. В 1955 году закончил юрфак МГУ, в 1969 году получил диплом «агронома-экономиста» в ССИ (СГАУ).

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Партийную карьеру начал в 1955 году, с должности заместителя заведующего отделом агитации и пропаганды Ставропольского краевого комитета ВЛКСМ.

27 ноября 1978 года на очередном пленуме партии был избран секретарем ЦК КПСС, после чего переехал в Москву. На новой должности курировал вопросы сельского хозяйства.

11 марта 1985 года, после смерти генерального секретаря ЦК КПСС Константина Черненко, Михаил Горбачев был избран на этот пост по предложению министра иностранных дел СССР Андрея Громыко. Переизбран на второй срок в июле 1990 года на XXVIII съезде КПСС.

В 1985 году Михаил Горбачев инициировал проведение в СССР антиалкогольной кампании (свернута в 1988 году). В 1986 году он провозгласил политику гласности, в ходе которой в СССР были сняты цензурные ограничения, провозглашена свобода СМИ.

15 марта 1990 года на III съезде народных депутатов Горбачев был избран президентом Советского Союза (за - 1 тыс. 329 голосов, против - 495), в связи с чем покинул пост председателя ВС СССР.

8 декабря 1991 года президенты РСФСР и Украины Борис Ельцин и Леонид Кравчук, а также председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич подписали Беловежское соглашение о ликвидации СССР и создании Содружества Независимых Государств (СНГ).

25 декабря 1991 года Михаил Горбачев в телеобращении объявил о прекращении своей деятельности на посту главы СССР.

Политика,Константин Черненко,Андрей Громыко,Станислав Шушкевич,Борис Ельцин,Михаил Горбачев,Леонид Кравчук,Владимир Путин,КПСС,МГУ,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители