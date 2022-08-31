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49 минут назад

Озвучена болезнь, с которой долгое время боролся Михаил Горбачев

Свободная прессаиещё 5

В Москве 30 августа в возрасте 91 года скончался первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев. Политик умер после продолжительной болезни.

Как сообщает МК, накануне Горбачёв приехал в больницу на гемодиализ. В течение последнего года он находился под наблюдением врачей, ему регулярно проводилась данная процедура, после обнаружения у политика проблем с почками. Также экс-президенту время от времени проводили очистку крови.

Напомним, Горбачев лежал в спецотделении ЦКБ, в отдельном блоке с охраной.

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Справка «СП»

Михаил Сергеевич Горбачев — первый и единственный президент СССР (1990 1991), последний Генеральный секретарь ЦК КПСС (1985 1991). Михаил Горбачев — последний Председатель Президиума Верховного Совета СССР (1988 1989), затем первый председатель Верховного Совета СССР (1989 1990). Период правления Михаила Сергеевича — это время «перестройки», которая привела к изменению жизни в России и политической обстановки в мире. Михаил Сергеевич Горбачев в 1990 году получил Нобелевскую премию мира, в то же время на постсоветском пространстве многие винят последнего руководителя в развале СССР.

Политика,Видео,Михаил Горбачев,КПСС,
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