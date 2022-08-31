Озвучена болезнь, с которой долгое время боролся Михаил Горбачев

В Москве 30 августа в возрасте 91 года скончался первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев. Политик умер после продолжительной болезни.

Как сообщает МК, накануне Горбачёв приехал в больницу на гемодиализ. В течение последнего года он находился под наблюдением врачей, ему регулярно проводилась данная процедура, после обнаружения у политика проблем с почками. Также экс-президенту время от времени проводили очистку крови.

Напомним, Горбачев лежал в спецотделении ЦКБ, в отдельном блоке с охраной.

Справка «СП»