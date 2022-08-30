Кремль ответил на обещание Зеленского вернуть украинские территории

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на слова украинского президента Владимира Зеленского, который пообещал вернуть украинские территории, перешедшие под контроль России во время специальной операции, пишет ТАСС.

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press Kremlin Pool / Global Look Press

Во время брифинга пресс-секретарь российского лидера уточнил, что специальная военная операция на Украине продолжается методично.

«Продолжается методично, в соответствии с имеющимися планами, и все цели будут достигнуты», — подчеркнул он.

24 августа украинский президент в ходе выступления на международном саммите «Крымская платформа» пообещал вернуть Крым любыми способами и без консультаций со странами-партнерами. Кроме того, он указал, что с каждым днем Киеву нужно еще больше западных вооружений для противостояния России.