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1 час назад

Медведев призвал Европу быстрее запретить выдачу виз россиянам

Lenta.ruиещё 4

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал Европу быстрее запретить выдачу виз россиянам. Об этом он написал в Telegram.

«Европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем про шенгенские визы гражданам нашей страны. Пусть уж быстрее введут полный запрет на их выдачу», — подчеркнул политик.

По словам Медведева, так все окончательно убедятся в том, как Евросоюз относится к россиянам, а европейцы будут меньше отвлекать «враньем и бредовыми посулами» Россию от ведения спецоперации.

«Я их ненавижу»: Медведев объяснил свою агрессивную риторику в Telegram

Ранее издание Politico сообщало, что страны Европы не могут ввести запрет на выдачу шенгенских виз россиянам, однако они в силе достичь «политического решения» замедлить процесс выдачи. По данным издания, ряд стран ЕС встречают вопрос об отказе от выдачи виз гражданам России без особого энтузиазма.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет пристально следить за тем, какое решение относительно виз для россиян примут страны Европейского союза, и не оставит его без реакции. По его словам, ответные меры будут учитывать интересы граждан.

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