Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал Европу быстрее запретить выдачу виз россиянам. Об этом он написал в Telegram.

«Европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем про шенгенские визы гражданам нашей страны. Пусть уж быстрее введут полный запрет на их выдачу», — подчеркнул политик.

По словам Медведева, так все окончательно убедятся в том, как Евросоюз относится к россиянам, а европейцы будут меньше отвлекать «враньем и бредовыми посулами» Россию от ведения спецоперации.

Ранее издание Politico сообщало, что страны Европы не могут ввести запрет на выдачу шенгенских виз россиянам, однако они в силе достичь «политического решения» замедлить процесс выдачи. По данным издания, ряд стран ЕС встречают вопрос об отказе от выдачи виз гражданам России без особого энтузиазма.