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11 минут назад

Джабаров предложил ассиметричный ответ на изъятие евро у россиян таможней Финляндии

Газета.Ruиещё 2

Финские таможенники, изымающие у россиян евро при пересечении границы ЕС с Россией, похоже, «пошли в разнос», считает первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. В своем Telegram-канале он исключил, что в данном случае Россия может дать ассиметричный ответ.

Предложен асимметричный ответ на изъятие финнами евро у россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ну, похоже, пошли в разнос. А, может быть, России ответить асимметрично? Насильственно обменивать евро у туристов из Финляндии на российские рубли по текущему курсу. А если при выезде остается часть суммы в рублях, проводить обратную конвертацию рублей в евро. Все по-честному!» — написал сенатор.

Информация о том, что на таможне Финляндии у россиян, выезжающих из ЕС в Россию, начали изымать евро, появилась еще 29 августа. По данным ряда СМИ, финская сторона предлагает оставить деньги в неких «хранилищах» на границе и забрать в следующую поездку в Евросоюз или же передать их тем, кто въезжает в объединение.

На финской границе начали отбирать евро у россиян

Ранее сообщалось, что финские таможенники объяснили регламентом Совета ЕС запрет на вывоз россиянами евро.

Политика,Владимир Джабаров,Комитет Совета Федерации по международным делам,Совет Европы,ЕС,
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