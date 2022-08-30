Предложен асимметричный ответ на изъятие финнами евро у россиян

Финские таможенники, изымающие у россиян евро при пересечении границы ЕС с Россией , похоже, «пошли в разнос», считает первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров . В своем Telegram-канале он исключил, что в данном случае Россия может дать ассиметричный ответ.

«Ну, похоже, пошли в разнос. А, может быть, России ответить асимметрично? Насильственно обменивать евро у туристов из Финляндии на российские рубли по текущему курсу. А если при выезде остается часть суммы в рублях, проводить обратную конвертацию рублей в евро. Все по-честному!» — написал сенатор.

Информация о том, что на таможне Финляндии у россиян, выезжающих из ЕС в Россию, начали изымать евро, появилась еще 29 августа. По данным ряда СМИ, финская сторона предлагает оставить деньги в неких «хранилищах» на границе и забрать в следующую поездку в Евросоюз или же передать их тем, кто въезжает в объединение.