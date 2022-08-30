Глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что ФРГ приостанавливает соглашение об облегчении визового режима с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

О таком решении Бербок заявила на пресс-конференции по итогам закрытого заседания кабмина в правительственной резиденции в Мезеберге.

«Мое предложение, и я считаю, что оно имеет под собой веские основания, - ясно дать понять, что мы приостанавливаем действие соглашения об облегчении визового режима», – заявила она.

Бербок также подчеркнула, что в будущем ЕС намерен более тщательно проверять то, с какой целью россияне получают визы.

Кроме того, глава МИД ФРГ отметила, что Германия «находится посередине Европы не только географически», но и в вопросе запрета выдачи виз гражданам России. По её словам, некоторые страны Евросоюза требуют прекратить выдачу виз полностью, в то время как другие, наоборот, выступают резко против таких решений. Позицию Германии Анналена Бербок назвала «хорошим мостом» для решения внутренних разногласий в ЕС.