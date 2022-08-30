Россиян предупредили об изъятии имущества в Эстонии в "изощренной форме"

В Эстонии существует угроза конфискации имущества граждан России, считает российский посол в Таллине Владимир Липаев, передает ТАСС. По его словам, на данный момент подобных инцидентов не зафиксировано, но нельзя исключать их появления в будущем.
«Буквально накануне министр внутренних дел Эстонии [Лаури Ляэнеметс] выдвинул инициативу — принять закон, который запрещал бы российским гражданам приобретать недвижимость. Уже сейчас есть ограничения для россиян в части, касающейся приобретения недвижимости, видимо, хотят установить полный запрет. Господин министр мог бы не беспокоиться на этот счет, потому что своими действиями он уже подорвал надежность Эстонии как страны, в которой защищены иностранные инвестиции и иностранная собственность», — отметил Липаев.
С точки зрения посла России, в таких условиях власти Эстонии могут перейти к конфискации имущества россиян, несмотря на приобретение недвижимости на законных основаниях. Он также не исключил, что сделать это возможно под предлогом неисполнения обязательств владельцев по обслуживанию купленных объектов.
«Делается все это в такой изощренной форме, когда людям просто не позволяют осуществлять свои финансовые обязательства по обслуживанию объектов недвижимости, а потом их же обвиняют в том, что они не в состоянии этого сделать, и угрожают, что недвижимость отберут», — подчеркнул Липаев.
Ранее сообщалось, что Эстония готовит закон, ограничивающий право россиян покупать недвижимость в республике.