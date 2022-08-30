Россиян предупредили об изъятии имущества в Эстонии в "изощренной форме"

«Делается все это в такой изощренной форме, когда людям просто не позволяют осуществлять свои финансовые обязательства по обслуживанию объектов недвижимости, а потом их же обвиняют в том, что они не в состоянии этого сделать, и угрожают, что недвижимость отберут», — подчеркнул Липаев.