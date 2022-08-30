Предсказан конфликт «крупнее и опаснее украинского»

В ближайшие два-три года существует высокая вероятность начала вооруженного конфликта между Китаем и Тайванем. Таким прогнозом с MK.RU поделился российский политолог, специалист по Азии и Китаю, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

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«И он (конфликт — прим. "Ленты.ру") будет гораздо крупнее и опаснее того, который мы наблюдаем сейчас на Украине», — предрек специалист, добавив, что предсказывать что-либо однозначно невозможно.

Кашин подчеркнул, что США всегда продавали Тайваню оружие, и в последнее время подобные поставки резко выросли — за последние несколько лет было заключено контрактов более чем на 20 миллиардов долларов. При этом особое внимание уделяется снабжению острова противокорабельными ракетами, средствами противовоздушной и противоракетной обороны, артиллерией и легким вооружением.

30 августа официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что Китай требует прекращения продажи США вооружений Тайбэю и остановки контактов с островом по военной линии во избежание дальнейшего роста напряженности в регионе. По его словам, такие действия поощряют сепаратистские силы, выступающие за независимость Тайваня, и ведут к эскалации напряженности в Тайваньском проливе.

Днем ранее появилась информация, что администрация президента США Джо Байдена намерена попросить Конгресс одобрить продажу оружия Тайваню на сумму 1,1 миллиарда долларов, включая противокорабельные ракеты.