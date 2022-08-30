Слуцкий возглавил молодежную организацию ЛДПР

"У нас есть молодежная организация, которая набирает обороты. Сейчас она плотно занимается Донецком и Луганском. Молодежная организация сегодня крепнет во всех регионах страны. Недавно я принял решение лично возглавить молодежную организацию", - сказал Слуцкий в ходе встречи с выпускниками летней онлайн-школы ЛДПР.