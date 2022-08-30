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35 минут назад

Слуцкий возглавил молодежную организацию ЛДПР

ТАСС

Лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий во вторник сообщил, что возглавил молодежную организацию партии.

Слуцкий возглавил молодежную организацию ЛДПР
Фото: ТАССТАСС

"У нас есть молодежная организация, которая набирает обороты. Сейчас она плотно занимается Донецком и Луганском. Молодежная организация сегодня крепнет во всех регионах страны. Недавно я принял решение лично возглавить молодежную организацию", - сказал Слуцкий в ходе встречи с выпускниками летней онлайн-школы ЛДПР.

Как отметили в пресс-службе партии, летняя школа ЛДПР - это партийный культурно-образовательный проект, который дает возможность молодым людям со всех регионов России "получить теоретические и практические знания о политической системе страны". В этом году в летней школе проходили обучение онлайн более тысячи человек.

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