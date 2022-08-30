Песков рассказал о ходе спецоперации

Спецоперация на Украине идет в соответствии с намеченными планами, и все ее цели будут достигнуты. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
«Специальная военная операция продолжается. Она продолжается методично, в соответствии с имеющимися планами. Все цели будут достигнуты», - пояснил официальный представитель Кремля на просьбу прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский пообещал «вернуть» освобожденных в ходе спецоперации территории, а также Крым.
Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».