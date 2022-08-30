Песков рассказал о ходе спецоперации

Спецоперация на Украине идет в соответствии с намеченными планами, и все ее цели будут достигнуты. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

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«Специальная военная операция продолжается. Она продолжается методично, в соответствии с имеющимися планами. Все цели будут достигнуты», - пояснил официальный представитель Кремля на просьбу прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский пообещал «вернуть» освобожденных в ходе спецоперации территории, а также Крым.