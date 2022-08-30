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16 минут назад

Песков рассказал о ходе спецоперации

Алиса Селезнёва

Спецоперация на Украине идет в соответствии с намеченными планами, и все ее цели будут достигнуты. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Песков рассказал о ходе спецоперации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Специальная военная операция продолжается. Она продолжается методично, в соответствии с имеющимися планами. Все цели будут достигнуты», - пояснил официальный представитель Кремля на просьбу прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского.

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Ранее украинский лидер Владимир Зеленский пообещал «вернуть» освобожденных в ходе спецоперации территории, а также Крым.

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Политика,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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