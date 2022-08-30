Президент России Владимир Путин во вторник проведет рабочую встречу с главой Росгвардии Виктором Золотовым, сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В течение дня президент работает в Кремле, у него предусмотрен целый ряд встреч. Из них открытым будет доклад главы Федеральной службы войск национальной гвардии, Виктор Золотов будет у президента с докладом", - сказал он.
По словам представителя Кремля, это - важная встреча. "Нацгвардия принимает активное участие в специальной военной операции. Ну и другие вопросы, связанные с работой службы, [будут обсуждаться]", - добавил он.
Затем глава государства будет готовиться к завтрашнему совещанию с членами правительства.