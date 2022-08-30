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1 час назад

Путин проведет встречу с главой Росгвардии

ТАССиещё 8

Президент России Владимир Путин во вторник проведет рабочую встречу с главой Росгвардии Виктором Золотовым, сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В течение дня президент работает в Кремле, у него предусмотрен целый ряд встреч. Из них открытым будет доклад главы Федеральной службы войск национальной гвардии, Виктор Золотов будет у президента с докладом", - сказал он.

По словам представителя Кремля, это - важная встреча. "Нацгвардия принимает активное участие в специальной военной операции. Ну и другие вопросы, связанные с работой службы, [будут обсуждаться]", - добавил он.

Затем глава государства будет готовиться к завтрашнему совещанию с членами правительства.

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