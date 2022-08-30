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1 час назад

Песков: Россия рассчитывает, что миссия МАГАТЭ на ЗАЭС состоится

ТАСС

Россия рассчитывает, что миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) состоится, несмотря на новые обстрелы ее территории со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле риски срыва миссии на фоне обстрелов.

Песков: Россия рассчитывает, что миссия МАГАТЭ на ЗАЭС состоится
Фото: ТАССТАСС

"Мы надеемся, что эта миссия состоится, как это было согласовано и договорено. Еще раз повторяю, мы заинтересованы в этой миссии и давно ее ждем", - сказал он.

Обстрелами ЗАЭС украинские военные подвергают опасности не только этот объект, но и более широкие территории, это безответственно, отметил Песков.

Политика,Дмитрий Песков,МАГАТЭ,
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