Песков: Россия рассчитывает, что миссия МАГАТЭ на ЗАЭС состоится

Россия рассчитывает, что миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) состоится, несмотря на новые обстрелы ее территории со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле риски срыва миссии на фоне обстрелов.
"Мы надеемся, что эта миссия состоится, как это было согласовано и договорено. Еще раз повторяю, мы заинтересованы в этой миссии и давно ее ждем", - сказал он.
Обстрелами ЗАЭС украинские военные подвергают опасности не только этот объект, но и более широкие территории, это безответственно, отметил Песков.