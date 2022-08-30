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46 минут назад

Назначен новый глава Росморречфлота

Lenta.ru

Председатель правительства России Михаил Мишустин назначил новым главой Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Захария Джиоева. Соответствующий указ опубликован на сайте кабмина.

Назначен новый глава Росморречфлота
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно документу, Андрей Лаврищев освобожден от этой должности в связи с выходом на пенсию.

В 1998 году Захарий Джиоев окончил МГУ имени М.В. Ломоносова, позже – Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова. В период с 1999 по 2010 он работал на различных должностях в коммерческом секторе. В 2011-м году Джиоев пришел в Росморречфлот в качестве заместителя начальника управления — начальника отдела экономического анализа, прогнозирования и согласования крупных сделок. В 2019 году он занял пост замглавы Росморречфлота.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Сергея Чиркова врио главы Пенсионного фона РФ. Уточняется, что он начал работать в Пенсионном фонде в 2001 году на должности главного специалиста отдела по оценке пенсионных прав.

Политика,Сергей Чирков,Андрей Лаврищев,Михаил Мишустин,Росморречфлот,МГУ,Правительство РФ,
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