«Нормально, Григорий!»: Захарова о подозреваемом в убийстве мужа консуле Германии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новости о немецком консуле в Бразилии Уве Герберте Хане, которого заподозрили в убийстве мужа. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

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Мужем Хана был 52-летний бельгиец Вальтер Анри Максимилиан Биот. Мужчины прожили вместе более 22 лет. Биота нашли мертвым в их пентхаусе в южной части Рио-де-Жанейро.

5 августа консул вызвал скорую и заявил, что его мужу стало плохо. Когда врачи приехали, Биот был уже мертв. Хан утверждал, что тот упал и ударился головой. Дипломат назвал возможной причиной смерти мужа одновременный прием снотворных с большим количеством алкоголя.

Однако полицейские нашли несоответствия в показаниях Хана, а экспертиза показала, что Биот умер от кровоизлияния в мозг в результате черепно-мозговой травмы - предположительно, удара предметом по затылку.

На лице, груди, животе, ногах и ягодицах Биота нашли многочисленные синяки, травмы и кровоподтеки. Судмедэксперты пришли к выводу, что его били предметом цилиндрической формы (позже в доме нашли биту). Также в доме были обнаружены следы крови, которую пытались отмыть.

Захарова обратила внимание, что Хан смог вернуться в Германию. Она подчеркнула, что его отпустили по формальной причине - «вопиющее превышение сроков подачи уголовного дела» прокурором.