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1 час назад

В Запорожской администрации отказали в ускорении очереди на ЗАЭС для миссии МАГАТЭ

Газета.Ruиещё 5

Миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) решили отказать в ускорении очереди на Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщил в эфире «Россия 24» глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

Миссии МАГАТЭ придется стоять в общей очереди для пересечения линии соприкосновения
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский© РИА Новости / Константин Михальчевский

«Пока что на нашей территории этой миссии нет, они стоят где-то в очереди [со стороны Запорожья]. Нас просили ускорить, я сказал, что нет...» — подчеркнул Балицкий.

Ко всему прочему, глава администрации рекомендовал делегации агентства пообщаться в людьми, ждущими своей очереди.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Политика,Евгений Балицкий,Владимир Путин,МАГАТЭ,
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