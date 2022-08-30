Итальянцы раскрыли «секретный триумф» Путина

В Италии рассказали, что можно назвать «секретным триумфом» российского президента Владимира Путина.

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Речь идет о развитии сельского хозяйства, сообщает Corriere della Sera. Как говорится в статье, еще свежи воспоминания о тех временах, когда фермеры США «не давали советским гражданам голодать». Однако с тех пор ситуация изменилась. По мнению журналистов издания, при Путине в стране произошло возрождение сельского хозяйства.

Уточняется, что с 2000 по 2018 годы экспорт российской сельхозпродукции увеличился в 16 раз. Сегодня Россия производит больше зерна, чем Соединенных Штатах. Из материала также следует, что если изменения климата грозит навредить сельскому хозяйству в ряде регионах мира, то России это только пойдет на пользу.

РФ вместе с Канадой и скандинавскими странами находится в выигрышном положении, говорится в статье. Под контролем РФ в зависимости от урожайности находится от 13 до 16 процентов мирового экспорта зерна. К концу текущего года российский экспорт должен превысить уровень показателей 2019 года, отмечает Corriere della Sera.