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43 минуты назад

Захарова высказалась о немецком консуле, которого подозревают в убийстве мужа

Газета.Ruиещё 1

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале новость о немецком консуле Уве Герберте Хане, обвиняемом в Бразилии в убийстве мужа. Сейчас дипломат вернулся в ФРГ.

Захарова высказалась о подозреваемом в убийстве мужа немецком консуле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

СМИ писали, что консул убил своего супруга после 20 лет брака.

Новость Захарова прокомментировала словами Михаила Жванецкого: «Нормально, Григорий!.. Отлично, Константин!».

Немецкого консула Уве Херберта Ханна подозревают в убийстве супруга бельгийца Вальтера Анри Максимилиена Биота. Задержанного дипломата суд Бразилии решил освободить. Как сообщается, судья Роза Хелена Гита вынесла постановление об освобождении дипломата в связи с тем, что прокуратура пропустила первоначальный срок для предъявления обвинения. В то же время ведомство отметило, что к нему не обращались с подобным запросом.

Как сообщила агентству прокуратура Рио-де-Жанейро, к ней пока не обращались для предъявления обвинений.

Политика,Михаил Жванецкий,Мария Захарова,
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