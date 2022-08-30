Захарова высказалась о подозреваемом в убийстве мужа немецком консуле

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале новость о немецком консуле Уве Герберте Хане, обвиняемом в Бразилии в убийстве мужа. Сейчас дипломат вернулся в ФРГ .

Немецкого консула Уве Херберта Ханна подозревают в убийстве супруга бельгийца Вальтера Анри Максимилиена Биота. Задержанного дипломата суд Бразилии решил освободить. Как сообщается, судья Роза Хелена Гита вынесла постановление об освобождении дипломата в связи с тем, что прокуратура пропустила первоначальный срок для предъявления обвинения. В то же время ведомство отметило, что к нему не обращались с подобным запросом.