Захарова высказалась о подозреваемом в убийстве мужа немецком консуле

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале новость о немецком консуле Уве Герберте Хане, обвиняемом в Бразилии в убийстве мужа. Сейчас дипломат вернулся в ФРГ.
СМИ писали, что консул убил своего супруга после 20 лет брака.
Новость Захарова прокомментировала словами Михаила Жванецкого: «Нормально, Григорий!.. Отлично, Константин!».
Немецкого консула Уве Херберта Ханна подозревают в убийстве супруга бельгийца Вальтера Анри Максимилиена Биота. Задержанного дипломата суд Бразилии решил освободить. Как сообщается, судья Роза Хелена Гита вынесла постановление об освобождении дипломата в связи с тем, что прокуратура пропустила первоначальный срок для предъявления обвинения. В то же время ведомство отметило, что к нему не обращались с подобным запросом.
Как сообщила агентству прокуратура Рио-де-Жанейро, к ней пока не обращались для предъявления обвинений.