По словам дипломата, Соединенные Штаты призывают скинуться «на восстановление страны, экономика которой была фактически уничтожена 20-летней оккупацией» со стороны США и НАТО. Он добавил, что Россию обвиняют в нежелании «платить по чужим счетам».

"Из пространных рассуждений наших американских коллег можно было уловить призыв к России и Китаю раскошелиться на восстановление Афганистана. Дескать, платят за все только США и их союзники, а Россия и Китай сотрясают воздух. Циничность таких заявлений просто поражает". Василий Небензя, постпред России при ООН.

Перекладывание ответственности

В ходе своего выступления Небензя также заявил, что США в течение всего прошедшего года пытались обвинить талибов (члены «Талибана», запрещенной в РФ террористической организации) в своем провале в Афганистане.

По мнению дипломата, «Вашингтон лицемерно пытался переложить ответственность за провал своей 20-летней войны и за текущую деградирующую ситуацию на новые власти».

Постпред напомнил, американцы пришли в Афганистан с миссией борьбы с терроризмом, однако их появление лишь «укрепило статус очага терроризма и центра производства и распространения наркотиков».

«На ряду с “Аль-Каидой” (запрещенная в России террористическая группировка) появилась и прочно укрепила свое влияние ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка)», — указал Небензя. Дипломат добавил, что рост наркопроизводства в Афганистане за 20 лет также достиг небывалых размеров.

"Страна на глазах превратилась в рассадник терроризма и наркотиков". Василий Небензя, постпред России при ООН.

Предательство американских военных

Ранее ветеран боевых действий в Афганистане, конгрессмен Брайан Мост заявил, что президент США Джо Байден жестоко предал американских военных, принимавших участие в боевых операциях.

"Двенадцать лет назад я потерял ноги в Кандагаре, последнем оплоте "Талибана" (запрещенная в России террористическая организация) перед его падением в 2001 году. Год назад мне пришлось наблюдать, как талибы маршируют по тому же месту с американской военной техникой". Брайан Мост, ветеран боевых действий в Афганистане.

О захвате талибами Афганистана стало известно 15 августа 2021 года. Правительство и значительная часть высшего госаппарата бежали из страны. После прихода к власти радикальной группировки девочкам средних и старших классов запретили ходить в школу, а женщинам — получать медицинские услуги без сопровождения родственника-мужчины, а также путешествовать наземным и воздушным транспортом. Талибы также начали активно преследовать местных ЛГБТ-активистов.

Повторение афганского сценария

По мнению обозревателя издания El Debate Эдгардо Пинелла, власти США повторяют «афганский сценарий» в вопросах поставок оружия Украине.

Журналист предрек, что США потеряют миллиарды долларов, которые были потрачены на вооружения для Киева, как это произошло после вывода американских войск из Афганистана. Он напомнил, что Вашингтон потратил более 134 миллиардов долларов на поддержку афганского правительства. По его словам, 19 миллиардов из 63, выделенных на помощь, были утрачены из-за растрат, коррупции и злоупотреблений.

Специальный генинспектор SIGAR Джон Сопко заявил, что при вливании большого количества денег в страну необходимо с самого начала выстроить четкий контроль за ними.