В Совбезе сообщили о попытках Запада расколоть российское общество

Спецслужбы Запада и структуры, которые находятся под их контролем, делают все, чтобы радикализировать в РФ протестное движение, расколоть российское общество и расшатать обстановку в стране. Об этом в беседе с «Российской газетой» заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин.
По его словам, недружественные страны по-прежнему ведут свою беспрецедентную санкционную политику и дезинформационную кампанию против РФ.
«На фоне «антивоенной» риторики активизировались антироссийские устремления западных спецслужб и подконтрольных им неправительственных организаций, которые делают все, чтобы радикализировать протестное движение, расколоть российское общество, в целом расшатать общественно-политическую обстановку в преддверии единого дня голосования, который пройдет 11 сентября», — сказал Гребенкин.
Ранее президент России Владимир Путин назвал странной позицию дипломатов Европы и США по ситуации на Украине.
Он отметил, что дипломатические работники высокого ранга в Европе и США призывают своих украинских сателлитов использовать все их возможности для того, чтобы «одержать победу на поле боя», однако по мере осознания того, что это невозможно, на первый план выходит другая задача — расколоть российское общество, разрушить Россию изнутри, подчеркнул президент.