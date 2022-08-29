В Совбезе сообщили о попытках Запада расколоть российское общество

Спецслужбы Запада и структуры, которые находятся под их контролем, делают все, чтобы радикализировать в РФ протестное движение, расколоть российское общество и расшатать обстановку в стране. Об этом в беседе с «Российской газетой» заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин.

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По его словам, недружественные страны по-прежнему ведут свою беспрецедентную санкционную политику и дезинформационную кампанию против РФ.

«На фоне «антивоенной» риторики активизировались антироссийские устремления западных спецслужб и подконтрольных им неправительственных организаций, которые делают все, чтобы радикализировать протестное движение, расколоть российское общество, в целом расшатать общественно-политическую обстановку в преддверии единого дня голосования, который пройдет 11 сентября», — сказал Гребенкин.

Ранее президент России Владимир Путин назвал странной позицию дипломатов Европы и США по ситуации на Украине.