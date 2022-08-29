Россия рассчитывает на объективность выводов МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва надеется на объективность со стороны МАГАТЭ по итогам визита на Запорожскую АЭС. Об этом сообщает РИА «Новости».

Захарова также считает, что выводы миссии МАГАТЭ не должны иметь политической окраски. «Наша политическая позиция в том, что содействовать всячески, в том числе и политически, работой дипломатов, работой на международных площадках, содействовать и способствовать проведению этой миссии, а выводы работы этой миссии не должны быть спрогнозированы кем-то, не должны иметь какой-то политической окраски, они должны быть объективными», – заявила она.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что в Москве исходят из того, что миссия инспекторов МАГАТЭ «состоит из специалистов в своем деле».

«Вот их выводы должны основываться на их профессионализме, на том, что они там увидят, как они будут оценивать эту ситуацию, опять же, исходя из своих профессиональных навыков, своей профессиональной компетенции», – заключила Захарова.