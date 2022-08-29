Путин: однополярная модель мира изжила себя

На фоне изжившей себя модели однополярного мира крепнет и набирает обороты двустороннее сотрудничество азиатско-тихоокеанских государств, а также их кооперация в рамках таких влиятельных объединений, как ЕАЭС, ШОС, БРИКС, АТЭС, АСЕАН. Об этом заявил сегодня президент России Владимир Путин, приветствуя участников VII Восточного экономического форума.

Глава государства отметил, что Россия готова и в дальнейшем «прилагать усилия для совершенствования регионального взаимодействия в различных форматах», в том числе и при помощи Восточного экономического форума.

«Главная тема встречи этого года – "На пути к многополярному миру" – представляется весьма актуальной и значимой. На смену изжившей себя однополярной модели приходит новый миропорядок, основанный на фундаментальных принципах справедливости и равноправия, признания права каждого государства и народа на свой суверенный путь развития», - подчеркнул Владимир Путин.

Президент России обратил внимание на то, что на VII Восточном экономическом форуме, который пройдет с 5 по 8 сентября во Владивостоке, планируется «заключить коммерческие контракты и долгосрочные соглашения с участием деловых кругов и региональных властей». По его мнению, ВЭФ пользуется высоким международным авторитетом и способствует наращиванию деловых связей между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона.