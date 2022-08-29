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1 час назад

Глава Крыма Аксенов назвал фейком информацию о наступлении ВСУ на южном направлении

Газета.Ruиещё 5

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале назвал вбросом информацию о наступлении вооруженных сил Украины на южном направлении.

Аксенов прокомментировал информацию о наступлении ВСУ на юге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это такой же информационный вброс, как и все предыдущие, как и виртуальные «атаки» Крымского моста, которые диванные войска киевского режима проводили уже не раз», — написал Аксенов.

По его словам, ВСУ несут большие потери на всех направления, не только на южном.

«Украинские формирования несут жесточайшие потери и на южном, и на всех остальных направлениях. Но западным хозяевам надо демонстрировать активность», — добавил Аксенов.

Ранее Аксенов напомнил слова Марка Твена о благодарности США России. В 1867 году журналист Сэмюэль Клеменс, известный позднее как Марк Твен, в составе американской делегации приехал в Крым, где 26 августа их принял отдыхавший в Ливадии император Александр II. Аксенов привел цитату из торжественного приветствия Марка Твена императору от имени американских гостей.

Политика,Марк Твен,Сергей Аксенов,
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