Путин посетит Калининград

Президент России Владимир Путин 1 сентября намерен посетить Калининград, также на следующую неделю запланировано совещание с правительством. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

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По его словам, совещание с членами правительства пройдет в середине недели, сейчас ведется подготовка к нему.

«И во второй половине недели президент будет в Калининграде. Поездка приурочена ко Дню знаний 1 сентября, но не только», - заметил официальный представитель Кремля.

Ранее Литва запретила железнодорожный транзит части грузов с основной территории РФ в Калининградскую область, объяснив это антироссийскими санкциями ЕС, введенными на фоне украинского кризиса. Еврокомиссии удалось урегулировать транспортный кризис, однако литовский «Шяуляй банк» с 15 августа прекратил операции с Россией в рублях. Расчеты в других валютах намерены остановить 1 сентября. На фоне этого в МИД России призывали Литву принять меры по решению искусственных проблем с калининградским транзитом.