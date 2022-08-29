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1 час назад

Путин посетит Калининград

Алиса Селезнёва

Президент России Владимир Путин 1 сентября намерен посетить Калининград, также на следующую неделю запланировано совещание с правительством. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Путин посетит Калининград
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, совещание с членами правительства пройдет в середине недели, сейчас ведется подготовка к нему.

«И во второй половине недели президент будет в Калининграде. Поездка приурочена ко Дню знаний 1 сентября, но не только», - заметил официальный представитель Кремля.

Ранее Литва запретила железнодорожный транзит части грузов с основной территории РФ в Калининградскую область, объяснив это антироссийскими санкциями ЕС, введенными на фоне украинского кризиса. Еврокомиссии удалось урегулировать транспортный кризис, однако литовский «Шяуляй банк» с 15 августа прекратил операции с Россией в рублях. Расчеты в других валютах намерены остановить 1 сентября. На фоне этого в МИД России призывали Литву принять меры по решению искусственных проблем с калининградским транзитом.

В свою очередь пресс-служба Минобороны РФ сообщила о переброске в регион трех современных истребителей МиГ-31 с ракетами «Кинжал». Они будут находиться на круглосуточном боевом дежурстве.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Минобороны России,МИД России,Еврокомиссия,ЕС,
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