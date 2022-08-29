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30 минут назад

В России появятся медали "За развитие Сибири и Дальнего Востока" и "50 лет БАМу"

ТАССиещё 2

Президент РФ Владимир Путин учредил в России новую госнаграду - медаль "За развитие Сибири и Дальнего Востока", а также юбилейную медаль "50 лет Байкало-Амурской магистрали". Соответствующие указы главы государства опубликованы в понедельник на официальном портале правовой информации.

Путин учредил новую госнаграду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно положению о медали "За развитие Сибири и Дальнего Востока", ею будут награждать россиян за заслуги в развитии этих регионов, в том числе "в сфере государственного строительства, экономики, промышленного производства, строительства, транспортной, энергетической и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, сельского хозяйства, науки, культуры, искусства, образования, здравоохранения, охраны окружающей среды и иных сферах деятельности". За особые заслуги ею могут быть награждены и иностранные граждане.

Другим указом Путин учредил юбилейную медаль "50 лет Байкало-Амурской магистрали (БАМ - прим. ТАСС)". Правительству поручено разработать и утвердить правила и порядок награждения ею, а также организовать ее вручение от имени президента.

Политика,Владимир Путин,
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