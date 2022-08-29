Путин учредил новую госнаграду

Президент РФ Владимир Путин учредил в России новую госнаграду - медаль "За развитие Сибири и Дальнего Востока", а также юбилейную медаль "50 лет Байкало-Амурской магистрали". Соответствующие указы главы государства опубликованы в понедельник на официальном портале правовой информации.

Согласно положению о медали "За развитие Сибири и Дальнего Востока", ею будут награждать россиян за заслуги в развитии этих регионов, в том числе "в сфере государственного строительства, экономики, промышленного производства, строительства, транспортной, энергетической и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, сельского хозяйства, науки, культуры, искусства, образования, здравоохранения, охраны окружающей среды и иных сферах деятельности". За особые заслуги ею могут быть награждены и иностранные граждане.