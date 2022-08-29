В Кремле призвали Запад надавить на Украину из-за ЗАЭС

Россия заинтересована в миссии МАГАТЭ, открыта к сотрудничеству и взаимодействию. Возможные модальности будут обсуждаться на месте, все будет зависеть от деталей. В той части, которая под контролем России, будет обеспечиваться безопасность на необходимом уровне с учетом рисков, связанных с обстрелами с украинской стороны.