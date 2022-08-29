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12 минут назад

В Кремле призвали Запад надавить на Украину из-за ЗАЭС

Ura.Ru

Страны Запада должны надавить на Украину и заставить ее прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле призвали Запад надавить на Украину из-за ЗАЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Военную напряженность вокруг ЗАЭС может снизить давление на украинскую сторону, чтобы она прекратила обстрел этой территории.

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Россия заинтересована в миссии МАГАТЭ, открыта к сотрудничеству и взаимодействию. Возможные модальности будут обсуждаться на месте, все будет зависеть от деталей. В той части, которая под контролем России, будет обеспечиваться безопасность на необходимом уровне с учетом рисков, связанных с обстрелами с украинской стороны.

Мы ждали давно эту миссию, считаем ее необходимой. Считаем, что все страны обязаны оказывать давление на украинскую сторону, чтобы она прекратила подвергать европейский континент опасности», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,МАГАТЭ,
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