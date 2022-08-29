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17 минут назад

В Кремле негативно восприняли планы НАТО по наращиванию присутствия в Арктике

RT на русскомиещё 6

Россия негативно воспринимает заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о планах по наращиванию присутствия альянса в Арктическом регионе, так как Арктика — зона российской экономической и хозяйственной деятельности.

В Кремле негативно восприняли слова Столтенберга по Арктике
Фото: ТАССТАСС

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Арктика — это зона нашей экономической деятельности, хозяйственной деятельности, деятельности по обеспечению безопасности России. И сфера наших жизненных интересов», — цитирует его РИА Новости.

Песков также отметил, что взаимодействие с другими странами, в том числе с КНР, направлено исключительно на дальнейшее развитие Арктической зоны России и не представляет угрозы ни для одной другой страны или объединения.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что Кремль воспринимает заявление генсека НАТО как выражение намерений противостоять российским интересам в Арктике. Россия, в свою очередь, будет обеспечивать свои интересы на надёжном, необходимом уровне.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянсу следует усилить свою роль в Арктике с учётом активизации политики России и Китая в Арктическом регионе.

Политика,Йенс Столтенберг,Дмитрий Песков,НАТО,
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