В Кремле негативно восприняли слова Столтенберга по Арктике

Россия негативно воспринимает заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о планах по наращиванию присутствия альянса в Арктическом регионе, так как Арктика — зона российской экономической и хозяйственной деятельности.

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Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Арктика — это зона нашей экономической деятельности, хозяйственной деятельности, деятельности по обеспечению безопасности России. И сфера наших жизненных интересов», — цитирует его РИА Новости.

Песков также отметил, что взаимодействие с другими странами, в том числе с КНР, направлено исключительно на дальнейшее развитие Арктической зоны России и не представляет угрозы ни для одной другой страны или объединения.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что Кремль воспринимает заявление генсека НАТО как выражение намерений противостоять российским интересам в Арктике. Россия, в свою очередь, будет обеспечивать свои интересы на надёжном, необходимом уровне.