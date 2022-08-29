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39 минут назад

Мишустин назначил Жданова главой Роскадастра

Вечерняя Москва

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Владислава Жданова главой публично-правовой компании «Роскадастр». Информация об этом появилась на сайте кабмина в понедельник, 29 августа.

Мишустин назначил Жданова главой Роскадастра
Фото: Пресс-служба ГосдумыПресс-служба Госдумы

— Руководителем публично-правовой компании «Роскадастр» стал Владислав Жданов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Жданов окончил Уральский федеральный университет и Дипломатическую академию МИД РФ. С 2015 по 2018 годы занимал должность вице-президента АК «Алроса», после этого работал советником генерального директора «РЖД», а в декабре 2021 года был назначен директором ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра».

25 июля Мишустин утвердил вице-премьеров — кураторов, которые будут заниматься высокотехнологичными отраслями. Так, развитие в области высокоскоростного транспорта будет подведомственно Андрею Белоусову. Виктория Абрамченко будет контролировать системы мониторинга состояния окружающей среды и разработки для предотвращения чрезвычайных ситуаций в агропромышленном комплексе.

Татьяна Голикова в свою очередь будет следить за генетическими разработками для таких секторов, как биоинженерия, химическая и биологическая безопасность.

Политика,Виктория Абрамченко,Михаил Мишустин,Татьяна Голикова,Андрей Белоусов,МИД России,Алроса,РЖД,
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