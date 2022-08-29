Спецоперация на Украине позволила найти России нового союзника

Боевые действия на территории Украины создают возможность для укрепления отношений между Россией и Северной Кореей. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, передает ТАСС.

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Как говорится в публикации, Северная Корея выразила готовность отправить в Луганскую и Донецкую народные республики своих рабочих. Россия в свою очередь может предоставить КНДР продвинутое оборудование и современные вооружения, укрепить торговые отношения между двумя государствами, а также использовать свое право вето в Совете Безопасности ООН, если Запад решит усилить санкционное давление на Пхеньян.

Председатель отдела Азиатско-Тихоокеанской безопасности в Гудзоновском институте Патрик Кронин считает, что потенциальная поддержка президента России Владимира Путина открывает для КНДР возможность уклонения от западных санкций и разработки секретных технологий.

Издание напоминает, что Северная Корея одной из первых признала независимость ЛНР и ДНР. Киев в ответ на это разорвал дипломатические отношения с Пхеньяном, однако теперь КНДР может беспрепятственно посылать своих рабочих в республики.