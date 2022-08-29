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1 час назад

Лавров допустил, что Запад может «бить ниже пояса»

Елена Прошина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Запад может оказывать давление на страны мира, чтобы вынудить их присоединиться к осуждению действий России. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу «Звезда» для документального фильма, повествующего о Движении неприсоединения, передает РИА Новости.

Лавров допустил, что Запад может «бить ниже пояса»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лавров заявил о подмене Западом дипломатии санкционной политикой

По его словам, западные страны для достижения этой цели могут применить запрещенные приемы «ниже пояса». Лавров отметил, что подобные действия останутся у них на совести.

Министр рассказал, что Великобритания, США и Европа используют шантаж и даже угрозы с целью заставить другие страны присоединиться к антироссийским санкциям. Государства, входящие в состав международной организации «Движение неприсоединения», продолжают отстаивать свою точку зрения в этом вопросе. Их сопротивление обусловлено либо желанием занимать нейтральную позицию, либо признанием правоты российской стороны, интересы которой в сфере безопасности «игнорировались в течение многих лет», считает Лавров.

Он добавил, что высказывания на Западе приобрели «неприемлемый, хамский тон». Это заставляет усомниться в адекватности ораторов, а также в их способностях понять «национальную идентичность народов», к которым они обращаются подобным образом, сказал Лавров.

Политика,Сергей Лавров,
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