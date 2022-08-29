Лавров допустил, что Запад может «бить ниже пояса»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Запад может оказывать давление на страны мира, чтобы вынудить их присоединиться к осуждению действий России. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу «Звезда» для документального фильма, повествующего о Движении неприсоединения, передает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, западные страны для достижения этой цели могут применить запрещенные приемы «ниже пояса». Лавров отметил, что подобные действия останутся у них на совести.

Министр рассказал, что Великобритания, США и Европа используют шантаж и даже угрозы с целью заставить другие страны присоединиться к антироссийским санкциям. Государства, входящие в состав международной организации «Движение неприсоединения», продолжают отстаивать свою точку зрения в этом вопросе. Их сопротивление обусловлено либо желанием занимать нейтральную позицию, либо признанием правоты российской стороны, интересы которой в сфере безопасности «игнорировались в течение многих лет», считает Лавров.