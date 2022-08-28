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14 минут назад

В МИД объяснили приостановку выдачи биометрических загранпаспортов

Елена Прошина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» рассказала, что прием заявлений на выдачу биометрических загранпаспортов приостановлен в связи с проведением технических работ. Об этом пишет РИА «Новости».

В МИД объяснили приостановку выдачи биометрических загранпаспортов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Захарова подчеркнула, что ведомство по-прежнему выдает загранпаспорта «классического образца». Сотрудники принимают заявления, обрабатывают их, выдают документы.

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Дипломат пояснила, что временные проблемы возникли только с паспортами нового типа. По ее словам, специалистам необходимо «перезапустить систему» их изготовления.

За подробностями Захарова порекомендовала обращаться на портал консульского департамента российского внешнеполитического ведомства.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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