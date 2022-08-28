В МИД объяснили приостановку выдачи биометрических загранпаспортов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» рассказала, что прием заявлений на выдачу биометрических загранпаспортов приостановлен в связи с проведением технических работ. Об этом пишет РИА «Новости».
Захарова подчеркнула, что ведомство по-прежнему выдает загранпаспорта «классического образца». Сотрудники принимают заявления, обрабатывают их, выдают документы.
Дипломат пояснила, что временные проблемы возникли только с паспортами нового типа. По ее словам, специалистам необходимо «перезапустить систему» их изготовления.
За подробностями Захарова порекомендовала обращаться на портал консульского департамента российского внешнеполитического ведомства.