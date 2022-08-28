В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
7 минут назад

Мишустин поздравил шахтеров с профессиональным праздником

Газета.Ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов угольной промышленности с их профессиональным праздником и отметил их вклад в развитие российского топливно-энергетического комплекса. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства России.

Мишустин поздравил шахтеров с профессиональным праздником
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Благодаря выдающимся достижениям работников отрасли Россия является одной из крупнейших угольных держав мира, а отечественный топливно-энергетический комплекс — ключевым в национальной экономике», — приводит его слова сайт кабмина.

Глава правительства отметил, что работники данной отрасли обеспечивают рост угледобычи, стабильную работу промышленных предприятий и объектов хозяйства и энергобезопасность страны.

По словам премьера, горняки проявляют «высочайший» профессионализм и лучшие человеческие качества, спускаясь на сотни метров в глубь земли.

Мишустин подчеркнул, что отрасли предстоит решать новые задачи, в числе которых развитие центров угледобычи, модернизация предприятий, автоматизация и роботизация горных работ и улучшение экологических показателей.

Политика,Михаил Мишустин,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители