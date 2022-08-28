Мишустин поздравил шахтеров с профессиональным праздником

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов угольной промышленности с их профессиональным праздником и отметил их вклад в развитие российского топливно-энергетического комплекса. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства России.

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«Благодаря выдающимся достижениям работников отрасли Россия является одной из крупнейших угольных держав мира, а отечественный топливно-энергетический комплекс — ключевым в национальной экономике», — приводит его слова сайт кабмина.

Глава правительства отметил, что работники данной отрасли обеспечивают рост угледобычи, стабильную работу промышленных предприятий и объектов хозяйства и энергобезопасность страны.

По словам премьера, горняки проявляют «высочайший» профессионализм и лучшие человеческие качества, спускаясь на сотни метров в глубь земли.