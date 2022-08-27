Россия распространила в Совбезе ООН свидетельства обстрела ЗАЭС Украиной

Российская делегация распространила в Совете безопасности ООН свидетельства обстрела в четверг, 25 августа, украинскими военными Запорожской АЭС. Об этом сообщило в субботу, 27 августа, постпредство России при организации.

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— Мы распространили среди членов СБ ООН письмо о презентации Минобороны РФ об обстреле ВСУ Запорожской АЭС 25 августа, — сказано в соцсети Twitter постпредства.

Отмечается, что уровень радиации на энергоблоках контролируется и остается в пределах нормы, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что украинские военные в очередной раз обстреляли территорию Запорожской АЭС. В результате удара четыре снаряда попали в район хранилища радиоактивных изотопов.