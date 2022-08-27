В России обозначили условия для переговоров с Украиной

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий решил уточнить свои недавние высказывания о том, что Россия готова отреагировать на гипотетическое предложение украинской стороны о переговорах. По словам политика, Москва будет рассматривать возможность переговорного процесса только в случае полной и безоговорочной капитуляции киевского режима, а также «качественного сокращения» украинских вооруженных сил. После «тех чудовищных преступлений, которые совершались и продолжают совершаться», такая позиция РФ остается единственно верной, считает он.

Председатель комитета Госдумы по международным делам и новый лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в Москве готовы рассмотреть возможность переговоров с Киевом только в случае безоговорочной капитуляции Украины. Как пояснил депутат, украинский Telegram-какнал "Байрактар" из его недавнего интервью "выдернул фразу", которая звучит следующим образом: "РФ готова рассматривать переговорный процесс с Украиной, если Украина будет к этому готова сама".

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"Мы готовы рассматривать переговорный процесс, если украинская сторона будет готова к безоговорочной капитуляции, если украинская сторона будет готова к качественному сокращению своих вооруженных сил, полной безоговорочной денацификации - освобождению от нацизма территории Украины", - уточнил парламентарий.

"Никаких других переговорных позиций после тех чудовищных преступлений, которые совершались и продолжают совершаться, после убийства Даши Дугиной, заказанного киевским режимом, конечно же, быть не может", - заключил Слуцкий.

Депутат отметил, что ранее позицию РФ очень четко выразил его "брат Рамзан Кадыров": "Рамзан Ахматович четко сказал, что мы будем уничтожать тех, кто исповедует нацизм, тех, кто нас убивает, и другого подхода быть не может".

"Другого подхода не может быть у здравых людей", - резюмировал парламентарий.

При этом Слуцкий подчеркнул, что украинским властям необходимо "одуматься не поздно", но, "судя по риторике господина Зеленского, вы хотите только воевать".

"Ну что ж, в этом случае позиция Рамзана Ахматовича Кадырова – единственно верная по отношению к людям, которые ведут себя подобным образом. И действия которых с каждым днем становятся все более чудовищными и разрушительными", - добавил он.

Два дня назад Слуцкий заявил во время пресс-подхода по итогам внепланового Совета ГД, что если украинская сторона заявит о готовности к переговорному процессу, то Россия отреагирует на это и будет обсуждать этот вопрос.

"В случае, если украинская сторона заявит, что готова к переговорам на любом уровне, в любом формате, тогда будем это обсуждать и реагировать", - сказал он (цитата по РИА "Новости").

"Спросить с тебя сполна, кавээнщик"

Накануне Кадыров обратился к Владимиру Путину с просьбой дать возможность закончить военную операцию на Украине в кратчайшие сроки. Он объяснил, что уже "давно бы забрал Киев", если бы получил такой приказ.

"И [президент Украины Владимир] Зеленский, и ему подобные уже давно бы сидели в подвале на допросах… Благодари Путина, что нам не разрешают забрать Киев и спросить с тебя сполна, кавээнщик", - заявил Кадыров.

У чеченских подразделений появилось "очень много" возможностей, которые позволяют "смело идти на Европу, чтобы их заставить изменить свои решения", добавил глава российского региона.

"Смертный приговор"

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью The Hill назвал переговоры с Россией "смертным приговором". По его словам, украинский президент однозначно выступает против контактов с Москвой.

"Президент Зеленский однозначно против [переговоров], и украинское общество непреклонно, потому что мы полностью осознаем риски", - цитирует издание его слова.

Подоляк выразил уверенность, что Россия "воспользуется любой паузой в боевых действиях, чтобы ремобилизоваться и начать еще более мощное наступление на Украину".

По мнению Подоляка," в отсутствие переговоров Путин, скорее всего, сосредоточится на войне на истощение", а также попытается уменьшить международную поддержку Украины.

"Они начнут закулисно манипулировать настроениями, действиями, пропагандировать и углублять эту усталость от войны", - сказал он.

Чиновник также отметил, что Москва может также "думать о каких-то террористических атаках на инфраструктурные объекты в Европе, чтобы прийти к какой-то переговорной позиции или отстаивать свою выгоду и свои планы".

"Нет шансов"

Бывший сенатор от американского штата Вирджиния Ричард Блэк ранее посоветовал Украине пойти на мир с Россией до того, как российская армия займет Одессу и перекроет стране доступ к Черному морю.

"Если Украина хочет сохранить себя как функционирующая нация, им нужен мир раньше, чем Россия займет Одессу и захватит их доступ к Черному морю", - отметил Блэк.

По мнению экс-сенатора, у Украины "уже нет шансов удержать Донбасс, как и шансов вернуть потерянные части черноморского побережья".