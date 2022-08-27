"Спецоперация на Украине вступила в решающую фазу"

«Спецоперация не останавливается. Каждый день уничтожаются десятки складов и баз, масса командных пунктов по всем направлениям: Херсонскому, Харьковскому, в Донской области. Спецоперация вступила в решающую фазу. Якобы замедление говорит о том, что мы готовимся. К чему — покажет сентябрь», — сказал Михайлов в интервью телеканалу «360».