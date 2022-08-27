Путин указом изменил сроки пребывания в России граждан Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Луганской и Донецкой Народных Республик и Украины могут бессрочно пребывать на территории Российской Федерации.

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Согласно тексту документа, условием для этого является прохождение указанными лицами обязательной дактилоскопии, медицинского и фото освидетельствования.