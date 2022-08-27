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1 час назад

Путин подписал указ о бессрочном пребывании граждан Украины, ЛНР и ДНР в России

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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Луганской и Донецкой Народных Республик и Украины могут бессрочно пребывать на территории Российской Федерации.

Путин указом изменил сроки пребывания в России граждан Украины
Фото: ТАССТАСС

Согласно тексту документа, условием для этого является прохождение указанными лицами обязательной дактилоскопии, медицинского и фото освидетельствования.

Кроме того, граждане упомянутых государств будут вправе работать на территории России без оформления трудового патента или разрешения на работу.

Ранее пресс-центр МВД России сообщил, что граждане Украины, ДНР и ЛНР могут подать заявление на временное проживание или на получение вида на жительство по документам с истекшим сроком действия.

В июле зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев на встрече с переселенцами отмечал, что в случае, если спецоперация на Украине продолжится до осени, сроки пребывания беженцев на территории России будут продлены.

Политика,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,МВД России,Совет безопасности РФ,
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