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1 час назад

Володин рассказал о вступающих в силу с 1 сентября законах

Майк Габриелян

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу 1 сентября 2022 года.

Володин рассказал об изменениях в работе учителей
Фото: ТАССТАСС

Володин перечислил нововведения в своем Telegram-канале.

Так, в России официально будет узаконен отечественный магазин мобильных приложений для смартфонов и другой техники.

Таргетированная, контекстная и медийная реклама в интернете отныне будет помечаться. Участников рынка обяжут передавать сведения о рекламных кампаниях в единую систему учета.

Еще одна мера предусматривает, что покупателю не смогут отказать в услуге, если он отказался предоставить персональные данные. Это позволит оградить людей от мошенничества и навязчивых рекламных рассылок.

С 1 сентября учителям в школах не нужно будет заполнять лишние документы и отчеты. Дети с ограниченными возможностями будут бесплатно получать двухразовое питание, а инвалиды I, II и III групп получат право на бесплатное второе высшее образование.

Другой закон обяжет управляющие компании принимать решение только с 50% и более голосов на собрании собственников. Ранее закон требовал 25% голосов.

Минтруду предложили сделать 1 сентября выходным днём

Еще один закон вводит норму, по которой штрафы за экологические преступления направят на ликвидацию вреда, причиненного природе.

В России с сентября появится реестр доноров костного мозга.

Осенью также вступит в силу закон, направленный на борьбу с микродолями в квартирах. В перерасчете на метры он не смогут быть менее шести квадратов на каждого собственника.

Политика,Общество,Вячеслав Володин,Минтруд России,Госдума,
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