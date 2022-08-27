Навязываемый Западом "порядок, основанный на правилах", предполагает расистское деление мира на исключительных и остальных. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров в видеообращении к участникам V Глобального форума молодых дипломатов.

"Одновременно категорически отвергаем навязываемый коллективным Западом во главе с США неоколониальный "порядок, основанный на правилах", - подчеркнул Лавров. - Ведь этот порядок предполагает расистское деление мира на группу исключительных, априори обладающих индульгенцией на любые действия, и остальные страны, обязанные следовать в фарватере "золотого миллиарда" и обслуживать его интересы".

Глава российской дипломатии напомнил, что Москва в русле этой линии расширяет и углубляет "плодотворное сотрудничество с подавляющим большинством членов мирового сообщества, представляющих более 80% населения планеты", в том числе в таких форматах, как ОДКБ, ЕАЭС , СНГ, БРИКС , ШОС , РИК.

"Сегодня диалог надо не сворачивать, а, наоборот, активизировать. Уже неоднократно приходилось говорить, что многочисленные проблемы современности могут быть эффективно преодолены только путем сопряжения усилий и на основе общепризнанных норм международного права. Трудно переоценить в этой связи потенциал классической дипломатии, предполагающей выверенные компромиссы и баланс интересов. Убежден, ее роль объективно должна возрастать", - отметил он.

Министр также указал, что стремление отдельных стран решать свои проблемы за счет других никогда не давало результата. "Такая деструктивная линия тем более обречена сегодня. Как известно, за последнюю четверть века на международной арене произошли действительно тектонические сдвиги. Сформировались и все активнее заявляют о себе сильные, самостоятельные игроки в Азии, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, Африке. Проводя национально ориентированный внешнеполитический курс, укрепляя суверенитет, они добиваются впечатляющих успехов в различных областях. Таким образом, современный мир объективно многополярен. Эту геополитическую реальность невозможно игнорировать", - резюмировал он.